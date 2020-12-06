والد الطفل المصاب بحروق بسبب احتفالات الأهلي يكشف وضعه الصحي

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قال علاء ابو الوفا، والد الطفل المصاب بحروق خلال احتفالات بالالعاب النارية بفوز الأهلي، إن نجله أصيب بحروق في وجهه وايده وقدمه خلال الاحتفال بالالعاب النارية بفوز الأهلي أمس.



وأضاف علاء ابو الوفا، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الأحد، أن أحد مسؤولي النادي الأهلي تواصلوا معه وسوف ينقلوه الى احدى المستشفيات الخاصة.



فيما قال عادل أحمد، المدير التنفيذي لمستشفى أهل مصر لعلاج مصابي الحروق، إن مستشفى أهل مصر ابدى استعدادها لعلاج الطفل المصاب بحروق خلال احتفالات النادي الاهلي، لافتًا إلى أن المستشفى بها 200 سرير.

