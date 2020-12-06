دبي توفر مليار درهم عبر الاستراتيجية "اللاورقية" فى 2020

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 10:27 م
بوابة الفجر
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بلغ عدد الجهات التي انضمت لـ"استراتيجية دبي اللا ورقية" 42 جهة حكومية في إمارة دبي، وذلك لتحقيق أهداف الاستراتيجية الطموحة والمتمثلة في تخفيض استخدام الورق في هذه الجهات إلى النصف بمرور الستة أشهر الأولى لانضمامها إلى الاستراتيجية.

ووصل حجم الوفورات التي حققتها الاستراتيجية حتى أكتوبر من العام الجاري 1.09 مليار درهم و 11.6 مليون ساعة عمل و 30 ألفاً و 804 شجرات كانت تستخدم لصناعة الورق، بحسب وكالة أنباء الإمارات "وام"، اليوم الأحد.

وتم الإعلان عن هذه النتائج خلال مشاركة دبي الذكية في "أسبوع جيتكس للتقنية 2020" في نسخته لهذا العام التي تقام في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة من 6 إلى 10 ديسمبر الجاري حيث تشارك تحت شعار "نلهمك واقعاً متجدداً" ضمن منصتها التي تضم 20 جهة حكومية وتستعرض تطورات مشاريعها وأبرز الحلول المتقدمة التي ابتكرتها لتسريع عملية التحول الرقمي في المدينة.

وفي هذا السياق كشفت دبي الذكية عن النتائج الكبيرة الذي حققها تطبيق "دبي الآن" حيث تجاوز عدد الخدمات التي يقدمها 120 خدمة من 34 جهة حكومية وغير حكومية في إمارة دبي وضمن 12 فئة مختلفة.

وأنجز التطبيق 2.5 مليون معاملة بقيمة 1.5 مليار درهم من يناير وحتى نوفمبر 2020 ليصل عدد المعاملات التي عالجها منذ إطلاقه وحتى الآن إلى 11.7 مليون معاملة بقيمة إجمالية تتجاوز 6.1 مليار درهم.

ويضم التطبيق اليوم 526 ألفاً و914 مستخدماً مسجلاً كما حقق نسبة 84.1 بالمائة على مؤشر السعادة بعد أن تم تحميله 476 ألفاً و758 مرة على أجهزة أي أو أس و 958 ألفاً و 105 مرات على أجهزة أندرويد.

من جانبه قال يونس آل ناصر مساعد مدير عام دبي الذكية المدير التنفيذي لمؤسسة بيانات دبي إن "استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية" التي أطلقها الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي في فبراير 2018 جاءت لرقمنة جميع المعاملات الحكومية الداخلية والخارجية مع المتعاملين وبما يضمن استغناء حكومة دبي بشكل كامل عن المعاملات الورقية.

وقد تم تطوير "استراتيجية دبي اللا ورقية" حول ثلاث محاور رئيسية تتضمن التنافسية العالمية عبر جعل دبي المدينة الرقمية الرائدة على مستوى العالم وكفاءة الحكومة من خلال توفير التكاليف التشغيلية وضمان الاستخدام الأفضل للموارد الحكومية عبر تبسيط ورقمنة العمليات والخدمات المقدمة للأفراد وقطاع الأعمال وإسعاد الناس من خلال تلبية احتياجات المتعاملين وتقديم خدمات سلسة ومتكاملة واستباقية.

وتسعى الاستراتيجية إلى تحديد جميع العمليات اليدوية التي تتطلب استخدام الورق وجعلها رقمية بنسبة 100 بالمائة.

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