فستان شفاف.. رانيا يوسف تثير الجدل بالجماجم

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 10:02 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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شاركت الفنانة رانيا يوسف عدد من الصور لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" وآثارت الجدل من خلال هذه الصور حيث ظهرت بإطلالة جريئة.

وارتدت "يوسف" فستان أسود شفاف به جماجم في أحد المناسبات، حيث أظهر الفستان ملامح جسدها.

واعتادت رانيا يوسف على إثارة الجدل بين الحين والآخر من خلال إطلالتها الجريئة التي يتحدث عنها رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

ويعرض للنجمة رانيا يوسف في هذه الفترة مسلسل "الآنسة فرح" مع أحمد مجدي وعارفة عبد الرسول وأسماء أبو اليزيد.
فستان شفاف.. رانيا يوسف تثير الجدل بالجماجم
فستان شفاف.. رانيا يوسف تثير الجدل بالجماجم
فستان شفاف.. رانيا يوسف تثير الجدل بالجماجم
فستان شفاف.. رانيا يوسف تثير الجدل بالجماجم

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