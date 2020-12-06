تطوير العشوائيات: نسبة تنفيذ مشروع مثلث ماسبيرو وصلت إلى 63%

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قال المهندس خالد صديق، رئيس جهاز تطوير العشوائيات، إن نسبة تنفيذ مشروع مثلث ماسبيرو وصلت إلى 63%، لافتا إلى أن مدة تنفيذ المشروع 3 سنوات، وسيتم الانتهاء من الجزء الخاص بالأهالي في ديسمبر 2021.



وأشار "صديق"، خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الأحد، إلى أنه جاري تنفيذ الأبراع التي سيقطن بها الأهالي الذي قرروا العودة للمنطقة مرة أخرى بعد التطوير، ولا يوجد فرق بينها وبين المنطقة الاستثمارية داخل المشروع.



وأضاف رئيس جهاز تطوير العشوائيات، أن مساحة مثلث ماسبيرو 74 فدان، وهناك مناطق لا تدخل حيز التطوير مثل ماسبيرو، ووزارة الخارجية، لافتا إلى أن الانتهاء من المنطقة الاستثمارية بالمشروع يستغرق 3 سنوات.

