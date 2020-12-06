منه شلبي تطل على متابعيها بالأسود وتسحر الجمهور في أحدث ظهور لها

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شاركت الفنانة منه شلبي جمهورها ومحبيها بصورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت منه بالصورة بضحكة عفوية وبجمال ساحر وإطلالة أنيقة مرتدية فستان طويل أوف شولدر باللون الأسود ، واعتمدت على تسريحة الشعر المنسدل ووضعت ميكب هادئ يبرز جمال ملامحها.



يذكر أن فريق عمل فيلم "النمس والأنس" والتي تشارك في بطولته منه شلبي ، انتهوا من تصويره مؤخرًا تمهيدًا لطرحه في دور العرض السينمائي.



فيلم "النمس والأنس" بطولة محمد هنيدي ومنة شلبي وصابرين وعمرو عبد الجليل وسليمان عيد وصابرين ومحمود حافظ من إخراج شريف عرفة.