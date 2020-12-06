فريق طبي بمستشفى التأمين ينجح في استئصال ورم يزن 4 كيلو من رحم سيدة أربعينية

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أشاد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بالمجهود النوعي الذي بذله فريق طبى بمستشفى التأمين الصحي ببني سويف، في إجراء جراحة دقيقة لاستئصال ورم ضخم من رحم سيدة يزن 4 كيلو جرام، وتمكن الفريق الطبي من إنقاذ حياتها، وتم وضعها تحت الملاحظة واستكمال العلاج بالمستشفى، وحالتها مستقرة.



حيث أجرى الجراحة فريق طبي مكون من:الدكتورحسن عبد المنعم، والدكتور محمود قرنى أخصائى النساء والتوليد، والنواب:الدكتور أحمد بدوى والدكتور محمد قرنى، وبمشاركة الدكتورة نيفين عاشور أخصائى التخدير والدكتورة سناء عبد الرحيم، مدير قسم العمليات، بالإضافة إلى طاقم التمريض: هبة خلف وأسماء عبد الحى ومشرفة عمليات النساء والتوليد ميرفت صابر.



من جانبه أكد الدكتور محمود حسن سليمان مدير فرع الهيئة أن الفريق الطبي نجح في إجراء الجراحة الدقيقة، والتي تعتبر من العمليات التي تستلزم فريق طبي جراحي على قدر كبير من المهارة، مشيرًا إلى أن نجاح العملية يعد إحدى ثمار عملية التطوير التي تشهدها المستشفى لتوفير الخدمات الطبية للمنتفعين، وتأتي إستكمالًا لسلسة العمليات الجراحات الدقيقة التى يقوم بها أطباء المستشفى في الآونة الأخيرة، وبدعم من المحافظ د.محمد هاني غنيم وتحت قيادة الدكتور محمد ضاحي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي.



فيما أوضح مدير المستشفى د. محمد يحيى، أنه تم استقبال المريضة البالغة مع العمر 40 سنة، وكانت تعاني من نزيف متكرر تسبب في الانيميا حيث وصلت نسبة الهيموجلوبين إلى (4) وكان لابد من نقل دم متكرر لتحضير الحالة لعملية استئصال رحم، حيث تمكن أطباء التأمين من استخراج الورم فقط الذي يزن 4 كيلو جرام، مع مراعاة الحفاظ على الرحم بربط الشرايين المغذية للرحم والمبيض من الناحيتين للتحكم في النزيف وقت الجراحة واستئصال الورم فقط وتفادي استئصال الرحم لتتمكن المريضة من الإنجاب خاصة مع صغر سنها.

