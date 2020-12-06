باريس سان جيرمان يرفض التعليق على اهتمامه بضم ميسي

أعرب ليوناردو المدير الرياضي لباريس سان جيرمان الفرنسي عن استياؤه ورفض الحديث عن إمكانية التعاقد مع الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة الإسباني الذي ينتهي عقده عقب نهاية الموسم الحالي.





وعن المفاوضات مع ميسي، قال ليوناردو:"يجب أن نحترم أنفسنا لأننا نغضب عندما يمس أحد لاعبينا لذلك لن نتطرق للاعبين آخرين ليسوا في فريقنا".





واختتم ليوناردو تصريحاته قائلاً:"نحن نكن احتراماً كبيراً لميسي ونادي برشلونة، لا أعتقد أنه الوقت المناسب للحديث عن الأمر".





وعلى نفس الجانب، أثار نيمار الجدل حول مستقبل ميسي، حيث قال في تصريحات نقلتها شبكة DeportesCuatro الإسبانية:"أكثر ما أريده هو اللعب مع ميسي مرة أخرى، ما زلت أستمتع بما يفعله داخل أرض الملعب".





وعن أي مركز يرغب وضع ميسي فيه، اختتم نيمار تصريحاته ضاحكاً:"في أي مركز يريده، حتى في مركزي، ليس لدي مشكلة، ما أريده فقط هو اللعب معه وسنحاول فعل ذلك الموسم المقبل".











