أحمد أبو الغيط ضيف أولى حلقات برنامج "حديث القاهرة" على القاهرة والناس

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 09:34 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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قال الإعلامى خيرى رمضان فى بداية أولى حلقات برنامج "حديث القاهرة" على القاهرة والناس، إن الأمل دائما موجود فى مصر، والتطور والتنمية مستمران على أرض الواقع، والمصريين يريدون مزيد من الإنجاز، فالرئيس السيسى لبى دعوة رئيس فرنسا، ومن المؤكد أن تلك الزيارة ستأتى بنتائج اقتصادية واعدة.

من جانبها أعلنت الإعلامية كريمة عوض فى بداية حديثها فى البرنامج، أن رئيس جامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط هو ضيف أولى حلقات برنامج "حديث القاهرة" للحديث عن المصالحة التاريخية، والعلاقات مع إسرائيل، والتدخل التركى الإيرانى، حيث سيحاوره الإعلامى خيرى رمضان، ويفتح معه العديد من الملفات الهامة.

وفى أولى الفقرات، استعرض البرنامج مجموعة من الأخبار المحلية والعالمية، فى موجز قصير لم يتعد الدقيقة الواحدة.

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