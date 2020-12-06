نادي سيراميكا كليوباترا يعقد مؤتمراً صحفياً لتقديم الصفقات الجديدة

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 09:26 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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يعقد نادي سيراميكا كليوباترا مؤتمرا صحفيا في الخامسة مساء غد الاثنين، في أحد الفنادق، لتقديم الصفقات الجديدة، والجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، لوسائل الإعلام.


ويحضر المؤتمر، النائب محمد أبو العينين رئيس مجلس إدارة نادي سيراميكا كليوباترا، والجهاز الفني واللاعبين، المؤتمر الصحفي، والذي يشهد أيضا الإعلان عن قميص النادي الجديد، وكذلك الشعار الذي تغير منذ فترة قصيرة.


كما يشهد المؤتمر الصحفي الإعلان عن الخطة الاستثمارية والتسويقية للنادي في الموسم الجديد، الذي يشهد المشاركة الأولى في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

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