في عيد ميلادها.. تعرف على حكاية صورة شريهان مع أم كلثوم

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 10:03 م
بوابة الفجر
ريهام كمال
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تحتفل اليوم النجمة الكبيرة شريهان بعيد ميلادها الـ 56 التي تمكنت من حفر اسمها بأحرف من ذهب في الفن من خلال موهبتها الكبيرة التي بزغت مع مجموعة من أهم الأعمال التي قامت ببطولتها، وأبرزها عالم الفوازير الذي يظل يقترن باسمها إلى الآن.

ظهرت شريهان وهي فوق إحدى الطاولات ترقص أمام كوكب الشرق أم كلثوم ‏التي حضرت حفل الزفاف وقت أن كان عمر يعمل في فرقتها عازفًا على الجيتار، وهي تضحك وتصفق لها.

وصرحت شريهان في لقاء تليفزيوني لها إنها تعرفت على كوكب الشرق خلال فرح شقيقها عمر خورشيد عازف الجيتار الشهير وكانت تبلغ من العمر خمس سنوات، وكانت تجلس على رجليها ثم رفعتها كوكب الشرق فوق المنضدة ورأت رقصها على أنغام الموسيقى حينها قالت إن شريهان موهوبة مجهزة بالفطرة وليس بالدراسة.

يعود تاريخ الصورة إلى ما قبل 49 عامًا، وكانت شريهان تبلغ من العمر حينها 8 سنوات، وتحديدًا إلى عام 1971 عندما كان يتزوج عمر من أولى زوجاته أمينة السبكي، والتي ظهرت معه في برنامج "سينما القاهرة" الذي كانت تقدمه ناهد جبر، غير أن تلك الزيجة لم تدم طويلًا وإنتهت بالانفصال عام 1972.
في عيد ميلادها.. تعرف على حكاية صورة شريهان مع أم كلثوم
في عيد ميلادها.. تعرف على حكاية صورة شريهان مع أم كلثوم
في عيد ميلادها.. تعرف على حكاية صورة شريهان مع أم كلثوم
في عيد ميلادها.. تعرف على حكاية صورة شريهان مع أم كلثوم
في عيد ميلادها.. تعرف على حكاية صورة شريهان مع أم كلثوم
في عيد ميلادها.. تعرف على حكاية صورة شريهان مع أم كلثوم

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