مدرب دكرنس "نعاني من كثرة الغيابات ولست قلقا من نتائج الفريق"

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 09:25 م
بوابة الفجر
هيثم حبيب
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قال مصطفى عبده، المدير الفنى للفريق الأول بنادي دكرنس الرياضي،  "غير قلق على مستقبل الفريق ونتائجه رغم البداية الغير موفقة بعد التعادل في جولتين أمام مالية كفر الزيات وأبو قير للأسمدة".

وصرح عبده لـ"الفجر الرياضى": "الفريق بحالة مطمئنة للغاية نظرا لتقارب مستويات جميع اللاعبين وأي لاعب منهم قادر على المشاركة أساسيا في أى وقت متى قررنا ذلك".

وأكد مدرب دكرنس  بأن التعادل قد يكون دافع قوى للفريق لتقديم مستويات أفضل وأن قصر فترة الإعداد بين الموسمين كانت قليلة جدا من أجل استعدادات الفريق ولكن مع مرور الوقت ومع المباريات الرسمية سيزيد الإنسجام وتتحسن نتائج الفريق بإذن الله.

ويعاني دكرنس من عدة غيابات وإيقافات منها: أحمد مخلوف، عماد حلمي ، محمد حموده، علاء عبد العظيم، محمد ظريف "إيقاف"، أحمد جمعه، وجميعهم لاعبين من الركائز الأساسية للفريق.

ويحتل دكرنس المركز العاشر بالمجموعة الثالثة بالقسم الثانى برصيد نقطتين عقب نهاية الجولة الثانية ويستقبل الخميس المقبل على ملعبه سبورتنج ضمن مباريات الجولة الثالثة.

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