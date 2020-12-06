هاكرز يهددون ببيع بيانات عملاء شركة تأمينات إسرائيلية

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 09:30 م
بوابة الفجر
وكالات
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قال قراصنة مجموعة "بلاك شادو" إنهم سيشرعون في بيع بيانات عملاء شركة التأمينات الإسرائيلية "شيربيت" اليوم الأحد بعد انقضاء مهلة دفع الإتاوة التي منحوها للشركة.

 

وأشار موقع i24news إلى أن القراصنة استولوا على معطيات وتفاصيل عن عملاء الشركة، بينها أرقام بطاقات الائتمان المستخدمة وعناوينهم وأرقامهم الوطنية وغيرها من التفاصيل الحساسة.

 

كما أعلن القراصنة أن قيمة الإتاوة التي يريدون الحصول عليها بالعملة الافتراضية "بيتكوين" قد أصبح اعتبارا من التاسعة من صباح اليوم 200 وحدة، أي ما يعادل أربعة ملايين دولار.

 

من جانبها أعلنت الشركة عدم نيتها الرضوخ لمطالب القراصنة وكانت المجموعة نشرت أمس السبت بيانات شخصية للعشرات من عملاء الشركة.

 

يذكر أن القراصنة طلبوا في البداية 50 وحدة "بيتكوين"، أي ما يعادل مليون دولار، على أن يتضاعف المبلغ مع مرور كل 24 ساعة في حال رفضت شركة التأمينات الرضوخ لمطلبهم.

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