محمد الباز: هناك حالة استهانة بكورونا وعلينا الحذر
الأحد 06/ديسمبر/2020 - 09:21 م
داليا الحسين
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طالب الدكتور محمد الباز، الشعب المصري بالاتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا، مشيرا إلى أن الحذر قبل الخطر، لأن هناك حالة استهانة شديدة جدا بكورونا.
وأضاف، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أن الأطباء يتحدثوا الآن عن وقف الزيارات العائلية ومنع التجمعات مثل الأفراح والعزاءات، والتزام المنازل، وعدم الخروج إلا عند الضرورة.
وتابع: "أصبحنا أمام خطر كبير، ومشكلة كبيرة بدليل أن الكنيسة أخذت قرار بغلق الكنائس لمدة شهر لأن عدد كبير من الكهنة توفوا بكورونا، وهذا مؤشر خطير".
وأضاف، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أن الأطباء يتحدثوا الآن عن وقف الزيارات العائلية ومنع التجمعات مثل الأفراح والعزاءات، والتزام المنازل، وعدم الخروج إلا عند الضرورة.
وتابع: "أصبحنا أمام خطر كبير، ومشكلة كبيرة بدليل أن الكنيسة أخذت قرار بغلق الكنائس لمدة شهر لأن عدد كبير من الكهنة توفوا بكورونا، وهذا مؤشر خطير".