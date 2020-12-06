محمد الباز: هناك حالة استهانة بكورونا وعلينا الحذر

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 09:21 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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طالب الدكتور محمد الباز، الشعب المصري بالاتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا، مشيرا إلى أن الحذر قبل الخطر، لأن هناك حالة استهانة شديدة جدا بكورونا.

وأضاف، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أن الأطباء يتحدثوا الآن عن وقف الزيارات العائلية ومنع التجمعات مثل الأفراح والعزاءات، والتزام المنازل، وعدم الخروج إلا عند الضرورة.

وتابع: "أصبحنا أمام خطر كبير، ومشكلة كبيرة بدليل أن الكنيسة أخذت قرار بغلق الكنائس لمدة شهر لأن عدد كبير من الكهنة توفوا بكورونا، وهذا مؤشر خطير".

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