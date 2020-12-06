البابا تواضروس: 20 كاهنًا توفوا بسبب فيروس كورونا

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قال البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن الأيام الأخيرة شهدت زيادة إصابات كورونا بين الكهنة والمواطنين، وبعض الكهنة توفوا، لافتَا إلى أن وفيات كورونا غير مرتبطة بعمر معين.



وتابع بابا الاسكندرية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديد، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "on"، مساء الأحد، ان تجمع المصلين في الكنيسة أثناء الصلوات يؤدي إلى زيادة احتمالات الإصابة بالكورونا، ولذلك تم وقف هذه الصوات قليلًا، وسيتم متابعة هذه الصلوات من خلال التلفاز، وسيتم اجراء الصلوات من خلال عدد قليل من الكهنة.



ولفت إلى أن بعض الأبرشيات والمحافظات التي لا يوجد فيها إصابات بفيروس كورونا، ولذلك قرر وقف الصلاة ليس عامًا، وكل أبرشية ستتخذ القرار المناسب وفقًا لأعداد المصابين.



وأشار إلى أن احتفالات الكريسمس ستكون محدودة في اطار الحفاظ على صحة المواطنين، مشيرًا إلى أنه حريص على اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا من خلال ارتداء الكمامة، وتحقيق التباعد الاجتماعي، مضيفًا أن عدد الكهنة الذي توفوا بسبب أزمة كورونا يقدر بـ20 كاهن حتى الىن

