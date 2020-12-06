الديهي: القضية الليبية تأتي في مقدمة الأولويات على طاولة الاجتماعات بين السيسي وماكرون

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أكد الإعلامي نشأت الديهي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يحظى باحترام كافة الدوائر السياسية بباريس.



وأضاف الإعلامي نشأت الديهي، خلال تصريحاته ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الأحد، أن الإدارة الفرنسية والصحافة الفرنسية العالى تدرك جيدا دور مصر المحوري، لافتًا إلى أن الإدارة الفرنسية تدرك أن مصر تحترم حقوق الجميع في كافة المجالات.



ونوه بأن مصر لها دور واضح في إدارة الأزمة الليبية والسورية والفلسطينية، كما أن لها دور واضح في مكافحة الإرهاب، والحد من الهجرة غير الشرعية.



وأشار إلى أن المرأة في مصر حصلت على مكانة كبيرة خلال فترة الرئيس السيسي، بالإضافة إلى حرية الصحافة مثل الهيئة الوطنية للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة.



وأوضح أن القضية الليبية تأتي في مقدمة الأولويات على طاولة الاجتماعات بين السيسي وماكرون، بالإضافة إلى ضرورة تحجيم الأطماع التركية من خلال العبث في منطقة شرق المتوسط، وأيضًا السيطرة على شمال سوريا، وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية.

