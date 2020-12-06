الباز: موقف مصر من المصالحة مع قطر مرهون بتنفيذ شروطها

Advertisements

قال الدكتور محمد الباز إن هناك حالة من الترقب في الشارع بعد وجود بوادر وجود مصالحة بين قطر والسعودية، مشيرا إلى أن موقف مصر واضح مع قطر منذ البداية، وهناك مطلب أساسي بوقف قطر دعم الجماعة الإرهابية والتوقف عن تشويه مصر.



وأضاف، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أنه بعد 30 يونيو أعلنت قطر بكل أجهزتها السياسية والاعلامية العداء الكامل لمصر، وأصبحت تحرض على العنف ونشر الفوضى واغتيال الشخصيات في مصر، وإنفاق الأموال من أجل هدم الدولة، واستضافة الارهابيين، وتوفير الملاذ الآمن لهم.



وتابع: "قبل إعلان مقاطعة قطر من قبل السعودية والإمارات والبحرين، كانت مصر بينها وبين قطر معركة كبيرة".



وواصل: "أنت كدولة مصرية أساس الخلاف، مصر عندها قضية واضحة وشروط لو حصل انفراجة في الخليج الناس تعيد علاقات زي ما تحب، وموقف مصر مما يحدث في الخليج مرهون بتنفيذ قطر لشروط واضحة جدا، مش هينفع تتصالح مع حد مُصِر على الإضرار بمصلحتك وأمنك القومي".