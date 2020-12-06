الباز: موقف مصر من المصالحة مع قطر مرهون بتنفيذ شروطها
الأحد 06/ديسمبر/2020 - 09:17 م
داليا الحسين
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قال الدكتور محمد الباز إن هناك حالة من الترقب في الشارع بعد وجود بوادر وجود مصالحة بين قطر والسعودية، مشيرا إلى أن موقف مصر واضح مع قطر منذ البداية، وهناك مطلب أساسي بوقف قطر دعم الجماعة الإرهابية والتوقف عن تشويه مصر.
وأضاف، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أنه بعد 30 يونيو أعلنت قطر بكل أجهزتها السياسية والاعلامية العداء الكامل لمصر، وأصبحت تحرض على العنف ونشر الفوضى واغتيال الشخصيات في مصر، وإنفاق الأموال من أجل هدم الدولة، واستضافة الارهابيين، وتوفير الملاذ الآمن لهم.
وتابع: "قبل إعلان مقاطعة قطر من قبل السعودية والإمارات والبحرين، كانت مصر بينها وبين قطر معركة كبيرة".
وواصل: "أنت كدولة مصرية أساس الخلاف، مصر عندها قضية واضحة وشروط لو حصل انفراجة في الخليج الناس تعيد علاقات زي ما تحب، وموقف مصر مما يحدث في الخليج مرهون بتنفيذ قطر لشروط واضحة جدا، مش هينفع تتصالح مع حد مُصِر على الإضرار بمصلحتك وأمنك القومي".
وأضاف، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أنه بعد 30 يونيو أعلنت قطر بكل أجهزتها السياسية والاعلامية العداء الكامل لمصر، وأصبحت تحرض على العنف ونشر الفوضى واغتيال الشخصيات في مصر، وإنفاق الأموال من أجل هدم الدولة، واستضافة الارهابيين، وتوفير الملاذ الآمن لهم.
وتابع: "قبل إعلان مقاطعة قطر من قبل السعودية والإمارات والبحرين، كانت مصر بينها وبين قطر معركة كبيرة".
وواصل: "أنت كدولة مصرية أساس الخلاف، مصر عندها قضية واضحة وشروط لو حصل انفراجة في الخليج الناس تعيد علاقات زي ما تحب، وموقف مصر مما يحدث في الخليج مرهون بتنفيذ قطر لشروط واضحة جدا، مش هينفع تتصالح مع حد مُصِر على الإضرار بمصلحتك وأمنك القومي".