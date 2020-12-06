والد شاب أصيب في حادث يزور محافظ بني سويف لشكره على إسعاف نجله

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 09:09 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
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التقى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف "بمكتبه اليوم" والد الشاب الذي أصيب في حادثة إنقلاب توكوك كان يقوده على بمفرده بطريق دمو زمام قرية بهبشين "الخميس الماضي" وأسفر عن إصابته بكسر في الفخد الأيمن،حيث استوقف المحافظ "حينها"خط سيره ونزل للاطمئنان على حالته، ولم يغادر إلا بعد وصول سيارة الإسعاف ونقله للمستشفى.

وأستفسر المحافظ عن مستجدات الحالة الصحية للمصاب، مطمئنًا على وضعه الصحي الحالي بعد إجراء العملية الجراحية المطلوبة، معربًا عن تمنياته بعاجل الشفاء،وموجها بصرف إعانة عاجلة لأسرة الشاب لمساعدتها في ظروفها الحالية وتجاوز تداعيات المحنة التي تعرض لها الشاب وأسرته.

من جهته عبر والد الشاب الذي حضر بصحبة بعض أفراد أسرته وأقاربه،عن تقديره الكامل للمحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، وإمتنانه للفتة الطبية وإهتمامه بالحالة الصحية لأبنه، مثمنًا موقف المحافظ الإنساني عندما أوقف خط سيره ونزل من سيارته ولم يترك المكان حتى تم نقل ابنه المصاب للمستشفى، فضلًا عن توجيهاته لمسؤولى الصحة بتوفير سبل الرعاية المطلوبة لدى استقبال الحالة بالمستشفى.

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