"مياه القليوبية": تصنيع أغطية البلاعات من الخرسانة المسلحة لمواجهة سرقتها

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قال المهندس مصطفى مجاهد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، إن الشركه عانت كثيرًا بسبب سرقة أغطية المطابق التى انتشرت.



وأوضح "مجاهد"، في بيان له اليوم، أن الشركة لجأت لتغيير خامات التصنيع لتقليل التكلفة وللحد من السرقة، والتصنيع الذاتي، مشيرًا أن الشركة استبدلت خامات الزهر بالخرسانة المسلحة في صناعة الأغذية، لتقليل الخسائر والحفاظ على الأرواح، مشيرًا إلى أن تكلفة الغطاء الخرساني يصل لـ20% من تكلفة الغطاء الحديد.



وأوضح رئيس الشركة، أن فريق ورش الصيانة بالشركة اعتمد على القدرات الذاتية للعاملين من خلال إنتاج الأغطية الخرسانية الجديدة، وأثبتت نجاحها وجاري تطويرها باستمرار للوصل لأفضل النتائج، لحماية المواطنين أولًا.



وأضاف مجاهد، أن سرقة الأغطية لها عدة مخاطر منها تهديد أرواح المواطنين واتلاف الممتلاكات العامة والخاصة وتلويث البيئة والتسبب فى خسائر مادية للشركة، وكان لابد من التفكير فى البديل الآمن، من خلال صناعة الأغطية من الخرسانه المسلحة.