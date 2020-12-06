العروض تنهال على مهران الجهمي مدافع الاتصالات.. واللاعب يحسم وجهته المقبلة

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 09:03 م
مهران الجهمي مدافع الاتصالات
مهران الجهمي مدافع الاتصالات
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كشف عمرو محمد وكيل اللاعب مهران الجهمي مدافع نادي المصرية للاتصالات، عن وجهة اللاعب القادمة بعد دخوله في مفاوضات مع أكثر من نادي في الآونة الأخيرة.


وقال محمد خلال تصريحات خاصة، إن "مُهر الاتصالات" تلقى أكثر من عرض خلال الفترة الأخيرة محلية وخارجية، ومازال الأمر قيد المناقشة ولكن الاتجاه ينحاز الى عرض من الدوري الليبي. 


واضاف وكيل اللاعب أن الجهمي يفضل الانضمام الى الدوري الليبي في الفترة المقبلة، حيث أن النادي الذي يفاوضه كبير وينطلق بقوة في الفترة الحالية. 


وتابع: المفاوضات مكثفة لضم اللاعب ابن ال ١٩ سنه من اكثر من نادي، لما يقدمه مع فريقه، وامكانياته المميزة الكبيرة على عمره.


وأشار محمد الى أن نادي القومي في الدرجة الثانية فاوض اللاعب وارسل فاكس خاص لضمه، والاتحاد السكندري وسموحة حاولوا الحصول على توقيعه ولكن في قطاع الناشئين، واللاعب رفض الأمر بسبب طموحة في التواجد بالفريق الأول لأحد الأندية الكبرى.


وتابع: نادي ابها السعودي قدم عرض لضم مهران ولكنه يفضل أحد العروض من الدوري الليبي. 


وأختتم الوكيل:" النادي الليبي يكثف المفاوضات للتوقيع مع" مُهر"، واللاعب يرحب بالتواجد في هذ الاسم الكبير خلال الفترة المقبلة.

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