أحمد موسى: الكويتيون أسقطوا صفاء الهاشم المتنمرة على المصريين.. سقوط مريع (فيديو)

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 09:04 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الإعلامي أحمد موسى، إن الشعب الكويتي أسقط صفاء الهاشم المتنمرة على الشعب المصري، في انتخابات مجلس الأمة التي أجريت بالأمس في الكويت، واحتلت المركز الثلاثين.

وأضاف خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد، صفاء الهاشم عنصرية بامتياز وكانت فاشلة وتتعمد الإساءة لمصر والمصريين.

وأشار الإعلامي أحمد موسى، إلى أن صفاء الهاشم لم يكن لها شغل في مجلس الأمة الكويتي إلا المصريين، مشيرا إلى أن هناك 3 نواب كويتيين كانوا ضد مصر لحقوا بالهاشم في الخروج من مجلس الأمة بانتخابات الأمس.

ووجه الإعلامي أحمد موسى التحية للشعب الكويتي على السقوط المريع لصفاء الهاشم، مشيرا إلى أن المصريين يحتفلون في الكويت بسقوط صفاء الهاشم.

وأردف موسى: "صفاء الهاشم احتلت تريند على تويتر "بيقطع فيها وإساءة لها"، لافتا إلى أنها كانت تحب أردوغان وتميم وتعبر عنهم على عكس إرادة الشعب الكويتي.

ولفت إلى أن الإعلامية فجر السعيد طالبت صفاء الهاشم بعد خسارتها في انتخابات مجلس الأمة "بالتوجه للمطبخ في المنزل لأنها بتعمل أكل كويس".

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