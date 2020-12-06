بعد تكريمه من القاهرة السينمائي.. كاملة أبو ذكري توجه رسالة لوحيد حامد من خلال "الفجر الفني"

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 09:52 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
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أعربت المخرجة كاملة أبو ذكري عن سعادتها الكبيرة بتكريم السيناريست وحيد حامد، بعد منحه جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر، في الدورة 42 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وقالت كاملة أبو ذكري في تصريح خاص لـ"الفجر الفني"، أنها عملت معه كمساعدة مخرج في أحد أفلامه، مُضيفة :"بحبك يا أستاذ وحيد، وانت حد مش هيتكرر، وربنا يخليك لينا يا رب".


وفي سياق آخر، كانت آخر أعمال المخرجة كاملة أبو ذكري الدراميةمسلسل" بـ100وش"، وهو من ﺗﺄﻟﻴﻒ أحمد وائل، بطولة نيللي كريم، آسر ياسين، مصطفى درويش، إسلام إبراهيم، شريف دسوقي، علا رشدي.

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