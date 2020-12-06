توتنهام يفوز على أرسنال في "ديربي لندن" بالدوري الإنجليزي

حقق نادي توتنهام هوتسبير الفوز على ضيفه أرسنال بنتيجة 2-0 اليوم الأحد ضمن المرحلة الحادية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.









وارتفع رصيد توتنهام إلى 24 نقطة، ليستعيد صدارة ترتيب المسابقة، بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه تشيلسي، الذي ارتقى للصدارة مؤقتا أمس السبت، في حين تجمد رصيد أرسنال، الذي تلقى خسارته السادسة هذا الموسم في البطولة مقابل 4 انتصارات وتعادل وحيد، عند 13 نقطة في المركز الخامس عشر.









وارتدى هيونج مين سون وهاري كين ثنائي توتنهام ثوب الإجادة في اللقاء، حيث افتتح النجم الكوري الجنوبي التسجيل للفريق الأبيض في الدقيقة 13 من صناعة كين، الذي سجل الهدف الثاني للفريق المضيف في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول من متابعة لتمريرة رائعة من سون.









يأتي هذا الفوز، ليعيد توتنهام البسمة إلى وجوه جماهيره، التي شعرت بالإحباط عقب تعادل الفريق بدون أهداف مع مضيفه تشيلسي في المرحلة الماضية للبطولة.



