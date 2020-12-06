تعثر مفاوضات الأهلي لضم سيرينو

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 09:01 م
سيرينو
سيرينو
علي خلاف
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توقفت مفاوضات مسؤولي النادي الأهلي، في الساعات القليلة الماضية مع إدارة صن داونز الجنوب إفريقية بشأن التعاقد مع المهاجم الأروجوياني جاستن سيرينو.

مفاوضات الأهلي لضم جاستن سيرينو 

تعثر المفاوضات بين الأهلي وصن داونز، جاء بسبب رفض الجناح الأنجولي جيرالدو دا كوستا، كل المحاولات للوصول لصيغة اتفاق معه بفسخ عقده مع القلعة الحمراء، أو قبول أي عروض للرحيل.

ويملك الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، في قائمته خمس لاعبين أجانب هم ( علي معلول - جيرالدو دا كوستا - آليو ديانج  - بدر بانون - جونير أجايي ).

من جانبه كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، أن مسؤولي الأخير كثفوا مفاوضاتهم مع إدارة صن داونز، لضم المهاجم الأوروجوياني جاستين سيرينو، إلا أن ناديه اشترط الحصول على 5 ملايين دولار لإتمام الصفقة.

وأتم المصدر أن الرقم المطلوب في سيرينو، يفوق قدرات خزينة النادي الأهلي، موضحا أن لجنة التخطيط بالنادي الأحمر برئاسة محسن صالح، ترى أن المهاجم الأروجوياني لاعب رائع ولكنه كبير السن وبالتالي فليس من المنطقي دفع أكثر من 2 مليون دولار مقابل ضمه.



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