بهذه الطريقة.. مصطفي بسيط يروج لمسلسل "لمعي القط"

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غازل الفنان مصطفي بسيط جمهوره ومحبيه بصورة جديدة له عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".



وظهر مصطفي بالصورة من كواليس مسلسل لمعي القط برفقة الفنان محمد إمام والفنان محمد أنور ، وعلق على الصورة قائلاً:" صورة من كواليس مسلسلي المفضل اللي بحبه الطلعة الأولي ، لمعي القط يوميا علي mbc مصر.



تدور أحداث مسلسل "لمعي القُط"، حول سائق في إحدى المدارس الخاصة، يتعرض الأتوبيس الذي يقوده لعملية اختطاف مما يوجب عليه العمل على حماية الطلاب من الأطفال الصغار، ويتعرض بسبب ذلك للكثير من الأزمات والمواقف مما يدفعه للمُخاطرة بحياته حتي لا يتعرض الأطفال لأي مشكلة وذلك في حبكة درامية شيقة كتبها ببراعة الكاتب حازم الحديدي.



مسلسل "لمعي القُط"، يشارك في بطولته بالإضافة لمحمد إمام كل من عُمر متولي، محمد سلام، تارا عماد، أحمد فتحي، حسن حسني، ويزو، محمد أس أس، بيومي فؤاد، رجاء الجداوي، وآخرين.



يذكر أن آخر أعمال الفنان مصطفى بسيط، كان مسلسل "الواد سيد الشحات"، الذي عرض رمضان الماضي، وشارك في بطولته أحمد فهمي، هنا الزاهد، محمد عبدالرحمن، ومن إخراج أحمد الجندي.

