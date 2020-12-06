بيولي يعلن تشكيل ميلان الرسمي أمام سامبدوريا

أعلن ستيفانو بيولى المدير الفني لميلان، التشكيل الأساسي الذي سيخوض مباراته أمام فريق سامبدوريا، في اللقاء الذي يجمع بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الإيطالي.





وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-





حراسة المرمى: دوناروما.





خط الدفاع: كالابريا - جابيا - رومانيولي - ثيو هيرنانديز.





خط الوسط: تونالي - كيسي - ساليماركس - هاكان - دياز.





خط الهجوم: انتي ريبيتش.





يذكر أن ميلان يحتل صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 23 نقطة.











