تامر حسني لسارة الطباخ: كلك فهم وإبداع
الأحد 06/ديسمبر/2020 - 09:18 م
مي مرسي
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حضور مميز لسارة الطباخ في مهرجان القاهرة السينمائي حيث يتابع جمهورها إطلالتها وأناقتها
سارة الطباخ من ناحيتها أشادت بتنظيم المهرجان والتطور الذي يشهده بشكل كبير من عام لآخر تحت قيادة محمد حفظي
وفي إحدى اللقاءات الصحفية أشادت سارة الطباخ بالفنان تامر حسني وبحضوره المميز والمبهر في حفل الافتتاح واكدت سارة أن تامر فنان مبدع وناجح وساهم وجوده في نجاح حفل الافتتاح بشكل كبير
من ناحيته تامر حسني بنشر جزء من لقاء سارة والذي تتحدث فيه عن تميزه ورد عليها بقوله كلك فهم وابداع
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