آيتن عامر تتألق خلال تكريمها في مهرجان وشوشة كأفضل ممثلة

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شاركت الفنانة آيتن عامر صورة من تجهيزاتها لتكريمها في مهرجان وشوشة،وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت "عامر" في الصورة بإطلالة متألقة حيث ارتدت فستان أزرق واعتمدت على الشعر الملموم والميك أب الهادئ وكتبت تعليقا قائله: "جائزة احسن ممثلة دور تانى عن دورى فى مسلسل #فرصة_تانية ♥️ شكرا لتصويت الجمهور الغالى".



يذكر أن آخر أعمال الفنانة آيتن عامر مشاركتها في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "فرصة تانية"،مع ياسمين صبري وأحمد مجدي وهبة مجدي وحقق المسلسل نجاحا كبيرا منافسا لعدد من الأعمال الدرامية.

