آيتن عامر تتألق خلال تكريمها في مهرجان وشوشة كأفضل ممثلة

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 09:20 م
بوابة الفجر
مي مرسي
Advertisements
شاركت الفنانة آيتن عامر صورة من تجهيزاتها لتكريمها في مهرجان وشوشة،وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت "عامر" في الصورة بإطلالة متألقة حيث ارتدت فستان أزرق واعتمدت على الشعر الملموم والميك أب الهادئ وكتبت تعليقا قائله: "جائزة احسن ممثلة دور تانى عن دورى فى مسلسل #فرصة_تانية ♥️ شكرا لتصويت الجمهور الغالى".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة آيتن عامر مشاركتها في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "فرصة تانية"،مع ياسمين صبري وأحمد مجدي وهبة مجدي وحقق المسلسل نجاحا كبيرا منافسا لعدد من الأعمال الدرامية.
آيتن عامر تتألق خلال تكريمها في مهرجان وشوشة كأفضل ممثلة
آيتن عامر تتألق خلال تكريمها في مهرجان وشوشة كأفضل ممثلة

أخبار تهمك

تعرف على منافسي الأهلي في كأس العالم للأندية 2020

منذ حوالي 4 ساعات

أحمد عيد يعتذر عن الظهور في قناة الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

بيان رسمي من الزمالك بشأن موقف أمير عادل

منذ ساعتين و 43 دقيقة

عاجل.. أول تعليق من أسامة كمال على قرار وقفه

منذ أقل من ساعتين

الزمالك يقترب بشدة من ضم نجم وادي دجلة

منذ أقل من ساعتين

القبض على "سيد السويركي" مالك محلات "التوحيد والنور"

منذ يوم

مجدي عبد الغني يهاجم موسيماني

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. طلائع الجيش يرفض رحيل نجم الفريق للأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

قرار مفاجئ من القاضي في أولى جلسات محاكمة "طفل المرور" وأصدقائه

منذ حوالي 9 ساعات

تطور جديد بشأن تجديد عقد فرجاني ساسي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. شوبير يكشف أسرار مثيرة حول تتويج الأهلي بالثلاثية

منذ حوالي 8 ساعات

موسيماني يرحب بضم هذا اللاعب

منذ حوالي 17 ساعة

وكيل أحمد الشيخ يستلم العقد الذي وقعه اللاعب لصالح الأبيض

منذ حوالي 5 ساعات

تعثر مفاوضات الأهلي لضم سيرينو

منذ 39 دقيقة

بعد خروجه من حسابات الزمالك.. أمير عادل يوافق على الانضمام لبيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

نبيل معلول يوجيه رسالة خاصة إلى النادي الأهلي عقب التتويج بكأس مصر

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:44 م

عاجل.. أول تعليق من أسامة كمال على قرار وقفه

تعثر مفاوضات الأهلي لضم سيرينو

09:01 م

قرار مفاجئ من القاضي في أولى جلسات محاكمة "طفل المرور" وأصدقائه

12:24 م

عاجل.. شوبير يكشف أسرار مثيرة حول تتويج الأهلي بالثلاثية

01:54 م

الزمالك يقترب بشدة من ضم نجم وادي دجلة

07:59 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر