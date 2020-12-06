أبوظبي تستثمر ناتج الحفر في تسوية مليون و324 ألف متر مربع من الأراضي

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 09:13 م
بوابة الفجر
Advertisements

أكدت بلدية مدينة أبوظبي أن إجمالي كميات مواد ناتج الحفر التي تمت الاستفادة منها في تسوية الأراضي خلال الفترة من 1 يناير وحتى 18 نوفمبر 2020 بلغت 1,722,028 متراً مكعباً، حيث بلغ إجمالي المساحات التي تمت تسويتها من الأراضي نحو 1,324,481 متراً مربعاً.

وبلغ عدد تصاريح ناتج الحفر الصادرة للمقاولين 652 تصريحاً، لتأتي المحصلة بتوفير 28,125,905 دراهم، يتم الاستفادة منها في تعديل مناسيب المناطق دون أي تكاليف مالية على الحكومة.

وتصدر البلدية تصاريح تحميل وتنزيل مواد ناتج الحفر للمقاولين من خلال نظام IPS، وتلزمهم بتوريد مواد ناتج الحفر الفائضة عن حاجة المشاريع العمرانية المختلفة إلى الأماكن التي تحددها، وفقاً لخطة معدة مسبقاً لتسوية الأراضي المنخفضة، دون أي تكاليف مالية على الحكومة، حيث تتم إدارتها وتنظيم العمل بها من قبل البلدية وفقاً لشروط وإجراءات محددة.

وقد أسفرت هذه التصاريح عن تسوية مساحات شاسعة من الأراضي وفقاً لمناسيب محددة، وتشكيل بنية تحتية صالحة لإقامة المشاريع عليها دون أي تكاليف مالية، وبالتالي توفير التكاليف المالية الضخمة على الحكومة لتسوية هذه الأراضي في حال تم تكليف مقاولين متعاقدين مع البلدية بشكل مباشر بهذه الأعمال.

أخبار تهمك

بيان رسمي من الزمالك بشأن موقف أمير عادل

منذ ساعتين و 6 دقيقة

تعرف على منافسي الأهلي في كأس العالم للأندية 2020

منذ حوالي 4 ساعات

تطور جديد بشأن تجديد عقد فرجاني ساسي

منذ حوالي 3 ساعات

بعد خروجه من حسابات الزمالك.. أمير عادل يوافق على الانضمام لبيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يرحب بضم هذا اللاعب

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. أول تعليق من أسامة كمال على قرار وقفه

منذ ساعة و 19 دقيقة

بيراميدز يخطط للحصول على صفقة جديدة من الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

قرار مفاجئ من القاضي في أولى جلسات محاكمة "طفل المرور" وأصدقائه

منذ حوالي 9 ساعات

نبيل معلول يوجيه رسالة خاصة إلى النادي الأهلي عقب التتويج بكأس مصر

منذ ساعتين و 35 دقيقة

القبض على "سيد السويركي" مالك محلات "التوحيد والنور"

منذ يوم

الزمالك يقترب بشدة من ضم نجم وادي دجلة

منذ ساعة

عاجل.. طلائع الجيش يرفض رحيل نجم الفريق للأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

مجدي عبد الغني يهاجم موسيماني

منذ حوالي 12 ساعة

وكيل أحمد الشيخ يستلم العقد الذي وقعه اللاعب لصالح الأبيض

منذ حوالي 4 ساعات

أحمد عيد يعتذر عن الظهور في قناة الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. شوبير يكشف أسرار مثيرة حول تتويج الأهلي بالثلاثية

منذ حوالي 7 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:44 م

عاجل.. أول تعليق من أسامة كمال على قرار وقفه

قرار مفاجئ من القاضي في أولى جلسات محاكمة "طفل المرور" وأصدقائه

12:24 م

عاجل.. شوبير يكشف أسرار مثيرة حول تتويج الأهلي بالثلاثية

01:54 م

الزمالك يقترب بشدة من ضم نجم وادي دجلة

07:59 م

بيان رسمي من الزمالك بشأن موقف أمير عادل

06:58 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر