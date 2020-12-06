نيللي كريم تكشف عن أعمالها القادمة وتركيزها في السينما الفترة المقبلة

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 08:45 م
بوابة الفجر
ريهام كمال
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كشفت النجمة نيللي كريم، عن أعمالها القادمة، وتركيزها خلال الفترة المقبلة بالسينما بشكل كبير.

وقالت نيللي كريم، مع الإعلامية إنجي علي، خلال شاشة نايل سينما قبل حضورها ندوة الاتب الكبير وحيد حامد، وذلك في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" بأنها تستعد لفيلم "100 وش" بعد نجاحه في رمضان الماضي عبر شاشات التليفزيون.

وعبرت عن سعادتها لعودتها إلى السينما مرة آخرى، وانها تنتظر ذلك الفيلم اكثر من المسلسل التي ستقدمه خلال رمضان القادم 2021.

وأضافت بأنها تقرأ خلال هذه الفترة كثير من السيناريوهات لتستقر على أحدهم لتقوم بتقديمه.



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