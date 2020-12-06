باريس سان جيرمان يلمح لاستمرار هدف ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية عالمية أن ليوناردو المدير الرياضي لباريس سان جيرمان الفرنسي ألمح أن المفاوضات مع نجم الفريق الفرنسي كيليان مبابي في تقدم مستمر وذلك من أجل تجديد عقده.





وأفادت التقارير الصحفية بأن مبابي ينتهي عقده في 2022 ويعتبر هدفًا رئيسيًا لريال مدريد الإسباني عقب نهاية الموسم الحالي ولكن يبدو أن النجم الفرنسي في طريقه لتجديد عقده مع باريس سان جيرمان.





وقال ليوناردو في تصريحات صحفية لوسائل إعلام محلية:"نحن في مفاوضات لتجديد عقد مبابي ونريد أن نواصل الحديث وأعتقد أن مبابي يريد ذلك أيضًا".





واختتم ليوناردو تصريحاته قائلاً:"الآن هو الوقت المناسب لتكوين فكرة أوضح عن مستقبله، المفاوضات مع مبابي تقدمت عما كان الوضع عليه منذ أسابيع ولذلك سنواصل هذه خطواتنا نحو تجديد عقده".











