صلاح يقود هجوم ليفربول أمام وولفرهامبتون

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 08:27 م
ليفربول
ليفربول
أحمد عصام
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أعلن يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، تشكيله الذي سيخوض مباراته أمام ولفرهامبتون بعد قليل، في اللقاء الذي سيجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز. 

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

حراسة المرمي: كلهير.

خط الدفاع: روبيرتسون، ويليزمز، ماتيب، فابينهو.

خط الوسط: فينالدوم، هندرسون، جونز.

خط الهجوم: محمد صلاح، ساديو ماني، فيرمينو.

يذكر أن الريدز قد تعادل في الجولة الماضية أمام برايتون، بنتيجة هدف لكل فريق على ملعب الأخير.



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