استشاري المناعة: تناول المضادات الحيوية سم قاتل والسبب (فيديو)

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حذر محمود الأنصاري، استشاري المناعة والكائنات الدقيقة، من تناول المضادات الحيوية، قائلًا " تناول المضادات الحيوية بمثابة سم قاتل للبكتيريا المعوية النافعة".



وأضاف "الأنصاري" في لقائه ببرنامج "السفيرة عزيرة" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الأحد: "خلي حياتك بلا مضاد حيوي، لأنه يقتل النافعين في الجسم، المضاد الحيوي ليس له تأثير على الفيروسات ولكنه ضار بالبكتيريا النافعة في الجسم".





وتابع "البكتيريا النافعة هي جزء أصيل من عمل جهاز المناعة، والمضادات الحيوية خلقت لقتل البكتيريا وليس الفيروسات، عايزين نتعامل مع هذه المضادات مثل حرمانية الخمر على المسلم والمسيحي، ونخليها آخر حاجة من الممكن أن نلجأ لها".



واستطرد "في حالة الشعور بارتفاع درجات الحرارة أو تكسير في الجسم، علينا أن نأخذ خافض للحرارة والاهتمام بالأكل الصحي سواء المسلوق أو المشوي بعيدًا عن المقليات أو المسبكات والاهتمام بتناول المشروبات الدافئة والمأكولات التي تحتوي على فيتامين سي والتعرض لأشعة الشمس بشكل كافي".





قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إن هناك 700 ألف شخص يموتون سنويًا نتيجة الاستخدام الخاطئ للمضادات الحيوية حتى قبل ظهور أزمة كورونا.



وأضاف "عنان"، خلال حواره مع برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن المضاد الحيوي يُأخذ فقط عند وجود عدوى بكتيرية، والطبيب وحده هو من يشخص ذلك ويكتب مضاد حيوي مع كورس كامل للعلاج، ولا يجوز صرفه من الصيدلية دون استشارة الطبيب.



وتابع أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، أن المضاد الحيوي واسع المدى مشكلة أنه يعطي الجسم مدى واسع من المضاد الحيوي، مما يتسبب في ضعف مناعة الجسم وتصبح البكتريا أقوى.