قبل السفر إلى تونس... جمال محمد علي يطمئن على استعدادات منتخب الشباب

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 08:22 م
بوابة الفجر
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حرص جمال محمد علي، نائب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، على مؤازرة منتخب الشباب، تحت 20 عامًا، بقيادة ربيع ياسين والجهاز الفني المعاون ، خلال معسكره الذي يقيمه استعدادًا للمشاركة في بطولة شمال إفريقيا، المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021 بموريتانيا.


وتابع جمال محمد علي، بحرص آخر استعدادات شباب الفراعنة من حيث حجز الملاعب ومكان الاقامة والانتقالات  قبل السفر إلى تونس، بعد غد الثلاثاء، حيث تحتضن بلاد نسور قرطاج فعاليات بطولة شمال خلال الفترة من 15 الي 28 ديسمبر 2020.


وأسفرت قرعة بطولة شمال إفريقيا، عن مواجهة منتخبنا الوطني لنظيره الليبي، يوم 15 ديسمبر الجاري، على ملعب "المنزة"، في تمام الساعة 2 عصرًا، بافتتاحية مشوار الفراعنة بالبطولة، على أن يواجه نظيره التونسي يوم 18 من الشهر ذاته، على ملعب "رادس".


ويلاقي منتخبنا نظيره الجزائري يوم 24 ديسمبر الجاري على ملعب "المنزة"، ويختتم شباب الفراعنة، مواجهاتهم في البطولة بملاقاة المنتخب المغربي، يوم 27 ديسمبر الجاري، على ملعب "المنزة"، على أن تقام جميع مباريات منتخبنا في تمام الساعة 2 عصرًا بتوقيت القاهرة.

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