خالد محجوب يسخر من شائعات إنشاء قاعدة قطرية بليبيا: "الدوحة كلها قواعد" (فيديو)

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قال اللواء خالد محجوب، مدير إدارة التوجه المعنوي بالجيش الوطني الليبي، إن 5 سفن تركية توجهت نحو ليبيا لكنها مازالت خارج المياه الإقليمية.



وتابع محجوب خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد": "السفن التركية الخمس عسكرية ومتواجدة بخليج سرت"، مؤكدا أن أنقرة لا تريد أن تخرج "صفر اليدين" من ليبيا.



وأضاف: "نركيا تلعب بالنار، وهناك تمادي في التصرفات الحمقاء لأردوغان".



وحول ما يتردد حول إنشاء قطر قاعدة عسكرية في ليبيا قال مازحا: "قطر كلها قواعد، والشعب الليبي يسخر من هذه الشائعات المتداولة، إذا وصل الأمر إلى إنشاء قواعد عسكرية تابعة للدوحة في ليبيا فعلى الدنيا السلام".



وأكد محجوب أن أردوغان عنصر تابع لتنظيم الإخوان الإرهابي، ولا ينظر على الإطلاق إلى مصلحة الشعب التركي، مشيرا إلى أن الشعب الليبي لن يغفر جرائم الجماعة الإرهابية في بلاده.

