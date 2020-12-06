طبيب أسنان: هذا السبب الرئيسي وراء التهاب اللثة (فيديو)

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 08:11 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قال الدكتور أحمد عز الدين، استشاري التركيبات الثابتة، إن التهابات اللثة من الأمراض الأكثر شيوعًا، فالبعض يحصل لديه نزيف في اللثة مع غسيل الأسنان، وقد تصبح رائحة الفم كريهة بسبب اللثة، مشيرًا إلى أن التهابات اللثة تنتج من الإهمال في تنظيف الاسنان مرتين يوميًا، وعدم استخدام الخيط الطبي لتنظيف اللثة.

وأشار "عز الدين"، خلال لقائه ببرنامج "صحتك بالدنيا"، الذي تقدمه الإعلاميتين أمينة مهدي وإيناس الليثي، المذاع على قناة "cbc"، مساء الاحد، إلى أن المرأة الحامل قد يحدث لها تورم في اللثة بشكل طبيعي، وهذا الأمر خارج عن نطاق المرأة الحامل، مضيفًا ان هناك إمكانية لزراعة اللثة في بعض الحالات حال حدوث ضمور أو انخفاض سمك اللثة، وأحيانًا يتم قص جزء من اللثة بسبب نموها بشكل أكبر من المعدل الطبيعي

وأضاف أن أسباب انحصار اللثة قد يحدث بسبب الجز على الأسنان، أو نتيجة غسل الأسنان بعنف، فتنحصر اللثة بشكل طبيعي كرد فعل للتعامل مع اللثة بعنف.

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