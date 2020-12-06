نقيب المحامين: سامح عاشور منعني من دخول مقر اتحاد المحامين العرب

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قال رجائي عطية، نقيب المحامين، إنه قام بمناشدة الرئيس عبد الفتاح السيسي لكي يساعده في الدخول إلى مقرد أتحادالمحامين العرب، بعد منعه من الدخول، مضيفًا أن تواصل منع الشرطة لكي يدخل إلى الاتحاد، خاصة انه يحتل منصب رئيس اتحاد المحامين العرب، ولكن الشرطة رفضت بحجة أنها غير مختصة.



وتابع نقيب المحامين، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أنه مُنع من الدخول للاتحاد، بسبب الهجوم عليه من نقيب المحامين السابق سامح عاشور وأتباعه، مشيرًا إلى أن "عاشور" يعمل على اعداد جمعية عامة لسحب الثقة منه.



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أفاد مصدر أمني، أن الخلاف بين رجائي عطية وإتحاد المحامين العرب محل محاضر بين الطرفين.



وأضاف المصدر، أن الشرطة تقوم بدورها في حدود إختصاصها بإتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة العامة لإعمال شئونها.