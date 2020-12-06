بعد تعليق الأنشطة في كنائس القاهرة والإسكندرية.. بولس حليم: "أي فرد عندنا غالي"



وأضاف أن هذه القرارات مطبقة على كنائس القاهرة والإسكندرية كونهم الأعلى إصابة، معقبا: "أي فرد عندنا غالي"، منوها بأنهم فقدوا 5 كهنة بسبب الكورونا، وهناك حالة سادسة تحت الرعاية، وليس هناك عدد دقيق للمصابين.



وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 133 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 103324 حالة حتى أمس.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 431 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 18 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 118014 حالة من ضمنهم 103324 حالة تم شفاؤها، و6750 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.



قال القس بولس حليم، المتحدث باسم الكنيسة الأرثوذكسية، إن الكنيسة تتابع الوضع الصحي منذ ظهور جائحة كورونا، وتم رصد زيادة في حالات الإصابات والوفاة بين الكهنة والشعب، ولهذا تقرر إتخاذ إجراءات أكثر شدة.وأشار "حليم"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الأحد، إلى أنه تم تعليق التربية الكنسية، والقداس لم يعد للشعب واقتصر على كهنة الكنيسة يوم واحد أسبوعيا، كما تعليق الصلوات هذا الشهر، ومتابعة الصلوات من خلال القنوات المسيحية.