بنى سويف يواصل استعداداته لشبان قنا والمزين يسعى لتحقيق التجانس

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 07:57 م
بوابة الفجر
محمد الحسيني
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يواصل الفريق الكروى الأول بنادي بني سويف الرياضي استعداداته الجدية لمواجهة نظيره شبان قنا بالمباراة التي تجمع بين الفريقين الأربعاء المقبل ضمن منافسات الأسبوع الثالث بالمجموعة الأولى بدورى القسم الثانى
.
وخلال التدريب اليومي حرص الجهاز الفنى للفريق على زيادة الجرعات التدريبية للاعبين بجانب مطالبة اللاعبين بغلق صفحة مباراة سمسطا الأخيرة والتى انتهت بفوز بهدف نظيف.

وفى سياق متصل قال أيمن المزين، المدير الفني لبني سويف "قدمت الشكر للاعبي الفريق بأول تدريب عقب أداء مباراة سمسطا على الروح والإصرار لتحقيق الفوز واكدت خلال وفعلا طبقوا كل ما وجهته لهم قبل المباراة".

وأضاف قائلا : الفريق الطامح للصعود للدوري الممتاز يتعامل مع كل المباريات بنظرة واحدة وهى أن كل المباريات صعبة ومهمة وفريق شبان قنا من الفرق المحترمة واليى كانت تنافس بالموسم الماضي وتملك جهاز فنى محترم.

واختتم قائلا : بالطبع سيكون هناك تأثير نتيجة الإصابات لكن التأثير الأكبر لها سيكون على تجانس خطوط الفريق لكن على التجانس فقط وفى الوقت ذاته جميع اللاعبين جاهزين ومستعدين للمشاركة ولدينا ثقة فى الجميع.

ويحتل بنى سويف المركز العاشر برصيد ثلاث نقاط فيما يحتل شبان قنا المركز الرابع برصيد 4 نقاط.

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