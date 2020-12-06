الزمالك يقترب بشدة من ضم نجم وادي دجلة

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 07:59 م
الزمالك
الزمالك
علي خلاف
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اقترب مسؤولو اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة مهام نادي الزمالك، من حسم صفقة محمد عبد العاطي لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي وادي دجلة، خلال الفترة الجارية من الانتقالات الصيفية داخل مصر.

مفاوضات الزمالك لضم محمد عبد العاطي

وتوصل مسؤولو لجنة الكرة بنادي الزمالك بقيادة أيمن يونس، لإتفاق مع إدارة وادي دجلة، بشأن انتقال محمد عبد العاطي إلى الفارس الأبيض في الموسم الجديد.

من جانبه طلب مسؤولو اللجنة من إدارة وادي دجلة، الحصول على خدمات محمد عبد العاطي، مقابل حصولهم على موسم إعارة، لنجمي الفريق الأبيض، مصطفى فتحي وكريم بامبو، بدون اي مقابل مالي.

وفي نفس السياق فضل مسؤولو وادي دجلة، بيع محمد عبد العاطي لنادي الزمالك نهائيا، مع حصولهم على حق إستعارة كريم بامبو لمدة موسم.

ومن الوارد أن تشهد الساعات القليلة المقبلة، حسم الزمالك لموقفه من شراء أو إستعارة محمد عبد العاطي لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي وادي دجلة.



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محمد عبد العاطي رياضة الزمالك الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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