المتحدث باسم الكنيسة: قصر القداس على 5 كهنة فقط نتيجة زيادة إصابات كورونا

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 07:51 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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قالل القس بوليس حليم، المتحدث باسم الكنيسة، إن الكنيسة لاحظت خلال الفترة الاخيرة زيادة الإصابات ما بين الكهنة والمترددين على الكنيسة، ولذلك قامت الكنيسة بقصر القداس على5 كهنة، بعد استشارة الأطباء.

وتابع المتحدث باسم الكنيسة، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أن هذا القرار هدفه حماية المواطنين والمجتمع بشكل كامل، مشيرًا إلى أن تفعيل هذا القرار سيبدأ من الغد وسيمتد لمدة شهر من الآن.


وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 133 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 103324 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 431 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 18 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 118014 حالة من ضمنهم 103324 حالة تم شفاؤها، و6750 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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