تعرف على هدافي المجموعة السابعة بعد الجولة الأولى

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 07:46 م
بوابة الفجر
ايمان الجعيدي
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أختتمت أمس السبت لقاءات الجولة الأولى للمجموعة السابعة من دوري القسم الثالث ، والتي تضم فرق محافظات بورسعيد و الإسماعيلية و السويس و دمياط و فريق واحد من الدقهلية .

شهدت هذه الجولة إحراز عدد كبير من الأهداف ، كما تألق خلالها عدد من الفرق ليتربعوا على قمة المجموعة .

هذا وقد جاءت قائمة هدافي المجموعة بعد الجولة الأولى ، ونتائج المباريات كالأتي :


بورفؤاد و ميت الخولي

انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما ، أحرز هدف بورفؤاد محمود عماد " ضربة جزاء " ، فيما أحرز هدف ميت الخولي محمود خاطر .


سماد السويس و الرباط و الأنوار

انتهت بفوز الفريق البورسعيدي بثلاثية مقابل هدف أحرز أهداف الرباط كلا من : أحمد نصار و محمود زكريا و بيتر فريد ، فيما أحرز هدف السماد سيد جمال .


كهرباء الإسماعيلية و المطرية

انتهت بفوز الكهرباء برباعية نظيفة أحرزها كلا من : غريب حشمت "هدفين " و توتوس و محمد الحسيني .


أبو شحاتة و النوبة

انتهت بفوز أبو شحاتة بثنائية مقابل هدف ، أحرز أهداف الفريق الإسماعيلاوي كلا من : محمود صلاح و الجزار ، فيما أحرز هدف النوبة اسماعيل أحمد .

دمياط و غزل السويس

فاز الفريق الدمياطي بخماسية مقابل هدف ، أحرز الخماسية كلا من : مصطفى عنتر و علي سلام و عطية البلقاسي و أحمد أبو الخير و محمد أشرف ، وأحرز هدف الغزل اسلام راسم .

الشهداء و أبو صوير

ديربي اسماعيلاوي شهد فوز الأول بثلاثية مقابل هدف ، أحرز أهدافه كلا من : محمد عريبي " هدفين " و كاريكا " ضربة جزاء " ، فيما أحرز هدف أبو صوير أحمد العجوز من ركلة جزاء

القنطرة غرب و رأس البر

إنتهت بفوز القنطرة بثنائية مقابل هدف ، أحرز لأصحاب الملعب كلا من : أحمد الفولي و محمد أسامة ، فيما أحرز لرأس البر اللاعب أحمد الباشا .

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