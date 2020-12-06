هل يجب زيارة طبيب الأسنان قبل اتخاذ قرار الحمل؟.. استشاري يجيب (فيديو)

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قال الدكتور أحمد عز الدين، استشاري التركيبات الثابتة، إن العضة قد تكون غير منضبطة في بعض الحالات، مما يؤدي إلى انحصار في اللثة وبعد المشاكل في الاسنان، وفي هذه الحالة إذا تم اعداد تقويم للأسنان خاصة للأطفال، من شأنه أن يؤدي إلى حدوث الكثير من المشاكل في المستقبل.



وأضاف "عز الدين"، خلال لقائه ببرنامج "صحتك بالدنيا"، الذي تقدمه الإعلاميتين أمينة مهدي وإيناس الليثي، المذاع على قناة "cbc"، مساء الاحد، أن المرأة قبل أن تتخذ قرار بالحمل، عليها أن تزور طبيب الاسنان، لحماية نفسها من أي تورم أو التهابات في اللثة، وبذلك توفر السيدة على نفسها الكثير من المشاكل.



ولفت إلى أن قص اللثة يحدث خلال جلسة لا تزيد عن 40 دقيقة، مشيرًا إلى أن لا يجوز اعداد تركيبات بعد زراعة اللثة مباشرة، ولكننا في حاجة لمرور بعض الوقت لكي تكون التركيبات ثابتة بصورة كبيرة.

