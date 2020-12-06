‎تأسيس "هاوي" لتنظيم قطاع الهوايات وإنشاء أندية الهواة بالمملكة

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 08:50 م
بوابة الفجر
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اعتمدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية اليوم تأسيس جمعية أندية الهواة (هاوي) ولائحتها الأساسية، الكيان المسؤول عن إنشاء وتمكين أندية الهواة برئاسة مركز برنامج جودة الحياة، والجهة الإشرافية الفنية على الهوايات في المملكة.

 

ويأتي اعتماد هاوي -الذي سيكون المظلة الجامعة لأندية الهوايات في المملكة- أحد المخرجات المهمة لرؤية المملكة 2030 تفعيلاً للإستراتيجية الوطنية لقطاع الهوايات، ورؤية المملكة 2030 تحرص على تحول المجتمع إلى مجتمع حيوي ضمن مرتكزات رؤية المملكة 2030، التي تحظى بدعم مباشر من القيادة الرشيدة .

 

وقد تم اعتماد هاوي برئاسة مركز برنامج جودة الحياة، بمشاركة جهات حكومية تشمل وزارة الثقافة ووزارة الرياضة والهيئة العامة للترفيه ووزارة التعليم ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة ووزارة الإعلام والهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع ووزارة البيئة والمياه والزراعة والهيئة العامة للطيران المدني.

 

وستكون هاوي الكيان التنظيمي لإنشاء وتسجيل أندية الهواة وممارسة الهوايات بالمملكة للمواطنين والمقيمين، وسيعمل هاوي على تحسين جودة أنشطة الهوايات الرياضية والثقافية والترفيهية وغير ذلك، ويوفر الدعم المالي اللازم لها، كما سينشئ هاوي شبكات وطنية تضم جميع الأندية، ويساعد في نقل الخبرات وأفضل الممارسات الدولية لهذه الأندية وزيادة الوعي بأهميتها، وبنهاية هذا العام 2020م يستهدف برنامج جودة الحياة إنشاء وتسجيل أكثر من (450) ناد للهواة، وسيزيد هذا العدد في الأعوام القادمة بشكل كبير، وسيمكّن هاوي أندية الهواة من تقديم أنشطة ثقافية ورياضية وترفيهية وأخرى متنوعة وفعاليات ترفيهية وفق منهجية منظّمة وعمل احترافي.

 

وأوضح الرئيس التنفيذي لمركز برنامج جودة الحياة المهندس أحمد بن حسن باضريس أن مركز برنامج جودة الحياة التزم منذ تأسيسه في عام 2018م بتفعيل مهامه الموكلة له، وتنفيذ مبادراته المكلف بها، إذ إن سبعاً من مهام المركز تتعلق بتفعيل قطاع الهوايات، وبتوفيق من الله وبدعم القيادة الرشيدة -حفظها الله- والمتابعة المستمرة من معالي رئيس برنامج جودة الحياة وأعضاء لجنة برنامج جودة الحياة وتفاني فريق العمل بالمركز ودعم الشركاء، تمكن المركز بأن يكون المشرف الفني على الجمعيات والمؤسسات غير الربحية المختصة بالهوايات، والمشرف الفني على أنشطة الهوايات وأندية الهواة بالمملكة، ونجح بالخروج بنموذج تنظيمي مميز يحتذى به من خلال إنشاء هاوي الذي سيكون الذراع التنفيذي لتحقيق مستهدفات الهوايات في رؤية المملكة 2030 .

 

ومن ناحية أخرى أفاد رئيس مجلس إدارة هاوي ورئيس الوحدة الإشرافية بمركز برنامج جودة الحياة الدكتور إبراهيم بن عادل شيرة: إن اعتماد تأسيس هاوي يعد إنجازاً وطنياً كبيراً ونموذجاً تنظيمياً لقطاع الهوايات فريداً من نوعه في المنطقة، وسيكون مثالاً يحتذى به إقليمياً وعالمياً، إذ سيتم تنفيذ إستراتيجية أندية الهواة والهوايات بشكل كامل وبتوفيق من الله وثم بالعمل المستمر والدعم غير المحدود من ولاة أمرنا ومعالي رئيس لجنة برنامج جودة الحياة وأعضاء لجنة البرنامج -حفظهم الله- نجحنا في تحقيق الحلم وبات للهواة تنظيم يمكّنهم من ممارسة هواياتهم.

 

وسيتم الإعلان لاحقاً عن إطلاق المنصة الإلكترونية المعتمدة لتقديم طلبات إنشاء وتسجيل أندية الهواة والهوايات وإجراءات ومتطلبات تسجيل أندية الهواة والهوايات في المملكة.

 

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