حملة شتاء دافئ تبدٱ فعالياتها بأمانة مستقبل وطن بمركز إطسا بالفيوم

Advertisements

بدأت اليوم حملة شتاء دافئ فعالياتها بمركز إطسا، بمخافظة الفيوم، من خلال قوافل توزيع البطاطين من منزل إلى منزل التي يتبناها حزب مستقبل وطن برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وبناءا علي توجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الٱمين العام النائب الأول لرئيس الحزب وبأشراف النائب عبد القادر الجارحي، ٱمين الحزب عضو مجلس الشيوخ وبالتنسيق مع ٱمانة تنمية الموارد بالفيوم حيث تستهدف الحملة توزيع ١٠٠ ألف غطاء شتاء علي الٱسر البسطاء والٱكثر إحتياجًا لمكافحة برد الشتاء بجميع مراكز المحافظة في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حيث تم توزيع غطاء الشتاء اليوم بقرى ابو جندير والعوفي والمختلطة والونايسه وم. سيف وم. صبري وعزبه الشيخ عبدالله ونواره،وذلك من خلال فريق عمل الحزب بأشراف السيد عماداللواج أمين المركز ضم وليدعبدالعزيز أمين تنمية المواردباطسا،وامال المليجى أمينة المراه،وعادل عبدالفتاح أمين الاعلام،والساده خليل عبدالحفيظ وعمراسماعيل ومحمود الجندى اعضاء امانة تنمية المواردباطسا تم التوزيع علي المواطنين وفقا لكشوف المستحقين التي تم إعدادها مسبقا.



يأتي ذلك في إطار الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن، فى مساندة الحكومة من أجل سد إحتياجات المواطنين، ودعم ومساندة الدولة، والوصول للأسر الأكثر إحتياجًا ولغير القادرين.

