أحمد موسى: موقف فرنسا ومصر من تركيا متطابق

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أكد الإعلامي أحمد موسى، على أهمية زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى فرنسا اليوم الأحد، موضحا أنها زيارة تأتي قبل أيام من القمة الأوروبية المقررة الخميس المقبل، حيث يأتي على قمة أولوياتها مواجهة الأطماع التركية".



وقال "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسؤوليتي" على قناة "صدى البلد "، اليوم الأحد إن فرنسا تأتي على رأس الدول الأوروبية التي تواجه جماعة الإخوان الإرهابية.



وأوضح الإعلامي أن فرنسا تراجع موقف عدد من المؤسسات التابعة للجماعة الإرهابية، داخل أراضيها، مشيرا إلى أن الموقف المصري الفرنسي من تركيا متطابق.



وبدأ الرئيس السيسي اليوم زيارة رسمية إلى فرنسا حيث من المقرر عقد قمة غدا الاثنين مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.

