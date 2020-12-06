أول تعليق لـ طارق شوقي على عدم مجانية منصة "حصص" التعليمية

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قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن مصر استثمرت الكثير في بنك المعرفة المصري، ووفرته بصورة مجانية لكل المصريين، وخلال الفترة الأخيرة تم توفير محتوى تعليمي للطلاب تحت مسمى "ذاكر" بصورة مجانية كاملة، لافتَا إلى أن الدولة وفرت للطلاب 1.2 مليون تابلت، وتكلفة التابلت فقط في المرحلة الثانوية 9 مليار جنيه، وقامت الدولة بتوفير هذه الأجهزة بشكل تطوعي



ولفت "شوقي"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، إلى أن الدولة وفرت تطوير المنهج المصري للطلاب بشكل مجاني تمامًا، وفوق كل ذلك تم توفير قناة تلفزيونية في شهر أكتوبر من المرحلة الرابعة الابتدائية للمرحلة الاعدادية، والهدف من هذا التغلب على عدم ذهاب الطلاب للمدرسة بدوام كامل نتيجة أزمة كورونا



وأشار إلى أن الوزارة أطلقت بالامس منصة اضافية تعليمية تسمى بـ"حصص"، وتم إشراك في هذه المؤسسة جميع المؤسسات التي كانت تنتج كتب تعليمية خارجية،وهذه المنصة استثمرن فيها الكثير من المؤسسات بشكل كبير جدًا، وهذه المنصة ليست ماجنًا بصورة كاملة، وهذه المنصة للاستزادة لمن يرغب.

