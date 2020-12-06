أول تعليق لـ طارق شوقي على عدم مجانية منصة "حصص" التعليمية

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 07:38 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
Advertisements
قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن مصر استثمرت الكثير في بنك المعرفة المصري، ووفرته بصورة مجانية لكل المصريين، وخلال الفترة الأخيرة تم توفير محتوى تعليمي للطلاب تحت مسمى "ذاكر" بصورة مجانية كاملة، لافتَا إلى أن الدولة وفرت للطلاب 1.2 مليون تابلت، وتكلفة التابلت فقط في المرحلة الثانوية 9 مليار جنيه، وقامت الدولة بتوفير هذه الأجهزة بشكل تطوعي

ولفت "شوقي"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، إلى أن الدولة وفرت تطوير المنهج المصري للطلاب بشكل مجاني تمامًا، وفوق كل ذلك تم توفير قناة تلفزيونية في شهر أكتوبر من المرحلة الرابعة الابتدائية للمرحلة الاعدادية، والهدف من هذا التغلب على عدم ذهاب الطلاب للمدرسة بدوام كامل نتيجة أزمة كورونا

وأشار إلى أن الوزارة أطلقت بالامس منصة اضافية تعليمية تسمى بـ"حصص"، وتم إشراك في هذه المؤسسة جميع المؤسسات التي كانت تنتج كتب تعليمية خارجية،وهذه المنصة استثمرن فيها الكثير من المؤسسات بشكل كبير جدًا، وهذه المنصة ليست ماجنًا بصورة كاملة، وهذه المنصة للاستزادة لمن يرغب.

أخبار تهمك

جيرالدو يشترط على الأهلي للرحيل والأحمر في ورطة

منذ حوالي 13 ساعة

بيراميدز يخطط للحصول على صفقة جديدة من الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

تطور جديد بشأن تجديد عقد فرجاني ساسي

منذ ساعتين و 22 دقيقة

عاجل.. طلائع الجيش يرفض رحيل نجم الفريق للأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

خاص| الزمالك يعقد جلسة مع وكيل ساسي.. وتأجيل التجديد بسبب المقابل المادي

منذ ساعة

موسيماني يرحب بضم هذا اللاعب

منذ حوالي 15 ساعة

القبض على "سيد السويركي" مالك محلات "التوحيد والنور"

منذ يوم

أحمد عيد يعتذر عن الظهور في قناة الزمالك

منذ ساعتين و 6 دقيقة

وكيل أحمد الشيخ يستلم العقد الذي وقعه اللاعب لصالح الأبيض

منذ حوالي 3 ساعات

بيان رسمي من الزمالك بشأن موقف أمير عادل

منذ ساعة و 8 دقيقة

مجدي عبد الغني يهاجم موسيماني

منذ حوالي 11 ساعة

قرار مفاجئ من القاضي في أولى جلسات محاكمة "طفل المرور" وأصدقائه

منذ حوالي 8 ساعات

نبيل معلول يوجيه رسالة خاصة إلى النادي الأهلي عقب التتويج بكأس مصر

منذ أقل من ساعتين

تعرف على منافسي الأهلي في كأس العالم للأندية 2020

منذ ساعتين و 42 دقيقة

بعد خروجه من حسابات الزمالك.. أمير عادل يوافق على الانضمام لبيراميدز

منذ ساعتين و 54 دقيقة

عاجل.. شوبير يكشف أسرار مثيرة حول تتويج الأهلي بالثلاثية

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:24 م

قرار مفاجئ من القاضي في أولى جلسات محاكمة "طفل المرور" وأصدقائه

عاجل.. شوبير يكشف أسرار مثيرة حول تتويج الأهلي بالثلاثية

01:54 م

بيان رسمي من الزمالك بشأن موقف أمير عادل

06:58 م

تطور جديد بشأن تجديد عقد فرجاني ساسي

05:44 م

تعرف على منافسي الأهلي في كأس العالم للأندية 2020

05:24 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر