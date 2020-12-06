جامعة الفيوم تنظم احتفالية كلية الآداب باليوم العالمي للفلسفة

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 07:35 م
بوابة الفجر
ريهام على
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تحت رعاية الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور خالد عطا الله، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد عبد السلام، عميد كلية الآداب، نظم قسم الفلسفة بكلية الآداب احتفالية باليوم العالمي للفلسفة برئاسة الدكتور صبري عبد الله شندي، أستاذ الفلسفة الحديثة والمعاصرة، وبحضور أ.د إبراهيم صقر، أستاذ الفلسفة الإسلامية وعميد كلية الآداب ودار العلوم الأسبق، والدكتور عفاف الغمري، المدرس بقسم الفلسفة، وعدد من السادة أعضاء هيئة التدريس والطلاب، وذلك اليوم الأحد.

أكد الدكتور صبري عبدالله شندي، أن قسم الفلسفة يحرص دائما على التواصل مع طلابه وبناء صلات وطيدة معهم، مؤكدا على أهمية دراسة الفلسفة واستعمالاتها في جميع الجوانب الحياتية لما لها من أثر بالغ على توسيع مدارك دارسيها وجعلهم أكثر قدرة على حل مشكلات الحياة واتخاذ القرارات السلمية.

وأضاف سيادته أن مجالات عمل القسم عديدة ومتنوعة حيث يعمل الخريجين في الصحافة والإعلام والنقد الفني والأدبي والسياسة وغيرها.

وقال الدكتور إبراهيم صقر، أن هذا الاحتفال يأتي تأكيدا على حرص الأساتذة بقسم الفلسفة على توصيل رسالتهم إلى الطلاب وحثهم على بذل المزيد من الجهد نحو التميز.

ومن جانبها أكدت الدكتورة عفاف الغمري، أن الاحتفال باليوم العالمي للفلسفة هو تقليد عالمي تحرص عليه كبرى جامعات العالم؛ حيث تحتل الفلسفة مكانه عالية بين جميع التخصصات في دول العالم المتقدم.

وعلى هامش الحفل بعث الفيلسوف العالمي تومثي وليمسون، أستاذ المنطق وفلسفة العقل بكلية الفلسفة جامعة أكسفورد، برسالة تهنئة لأساتذة قسم الفلسفة وطلابه معربا عن إعجابه بالمستوى العلمي للقسم والتميز الكبير للموضوعات المطروحة للدراسة به.


وتضمن الحفل العديد من الفقرات منها عرض للرسائل العلمية السابقة لتحفيز الطلاب وتشجيعهم للعمل الجاد والتحصيل الدراسي الجيد، كما تم تكريم الطلاب أوائل الدفعة والمتميزين في الجوانب الفنية والثقافية والنشاط الطلابي.
جامعة الفيوم تنظم احتفالية كلية الآداب باليوم العالمي للفلسفة
جامعة الفيوم تنظم احتفالية كلية الآداب باليوم العالمي للفلسفة
جامعة الفيوم تنظم احتفالية كلية الآداب باليوم العالمي للفلسفة
جامعة الفيوم تنظم احتفالية كلية الآداب باليوم العالمي للفلسفة
جامعة الفيوم تنظم احتفالية كلية الآداب باليوم العالمي للفلسفة
جامعة الفيوم تنظم احتفالية كلية الآداب باليوم العالمي للفلسفة

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