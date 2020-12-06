نيللي كريم لـ وحيد حامد: "نفسي اشتغل معاك"

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 08:43 م
بوابة الفجر
ريهام كمال
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أقيمت عصر اليوم في مسرح وي، ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42 ندوة تكريم الكاتب الكبير وحيد حامد.

ونشرت الإعلامية إنجي علي، مقطع فيديو أثناء لقاء تليفزيوني اجرته مع النجمة نيللي كريم، على شاشة نايل سينما، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وقالت نيللي كريم، قبل حضورها الندوة التي عبرت عن رغبتها أن تعمل مع وحيد حامد، في أعماله القادمة "نفسي اشتغل معاك".

ومن الجدير بالذكر أن الكاتب الكبير وحيد حامد، حصل على جائزة الهرم الذهبي من مهرجان القاهرة السينمائي في حفل الافتتاح.

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