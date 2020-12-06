باحث: مصر من اوائل الدول التي استطاعت الحصول على حصة من لقاح كورونا المنتظر



وأشار "نجم"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الأحد، إلى أن مصر من اوائل الدو التي استطاعت التواصل مع الدول المنتجة للقاحات، للحصول على حصة فور طرحه رسميا، منوها بأن هناك دول لم تستطع إتخاذ هذه الخطوة.



وأضاف محلل وباحث اقتصادي، أن الاقتصاد المصري تمكن من استعادة نشاطه بعد فترة من الغلق خلال الموجة الأولى، وهو ما أعطى انطباع بقوة الاقتصاد المصري أمام العالم.



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أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 133 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 103324 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 431 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 18 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 118014 حالة من ضمنهم 103324 حالة تم شفاؤها، و6750 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.



قال محمد نجم، محلل وباحث اقتصادي، إن تقرير وكالة بلومبرج هام حيث أنه يوضح نظرة العالم لنا، ومستوى أدائنا، لافتا إلى أن بلومبرج وضعت معايير معينة عند اختيار الـ 53 دولة بالتقرير.