الأربعاء.. انطلاق فعاليات الدورة السابعة والثلاثون لمهرجان المسرح العربي

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 08:25 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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ينطلق يوم الأربعاء المقبل الموافق 9 ديسمبر فعاليات المهرجان العربي للمسرح في دورته السابعة والثلاثين تحت أشراف المعهد العالي للفنون المسرحية وأكاديمية الفنون وتستمر الفعاليات حتى يوم 23 من شهر ديسمبر الحالي.
يحضر حفل الافتتاح الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة والدكتور أشرف زكي نقيب الفنانين والدكتور مدحت الكاشف عميد المعهد العالى للفنون المسرحية وعدد من الفنانين والمثقفين.

ومن جهته أعلن الدكتور مدحت الكاشف عميد المعهد العالى للفنون المسرحية أن المهرجان يضم 13 عرضا مسرحيا على أن تحمل الدورة السابعة والثلاثون تحمل اسم الفنان الراحل سناء شافع.

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